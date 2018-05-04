منع إجراء إمتحانات الفصل الثالث قبل 03 جوان

وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى كافة المدراء تصر على ضرورة إحترام رزنامة إمتحانات الفصل الثالث.

وحسب التعليمة التي تحوز عليها “النهار أونلاين”، فقد وجهت مديرية التربية لولاية المسيلة هذه التعليمة للعمل بها.

حيث تم توجيهها إلى مدراء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاث ومفتشي التعليم الإبتدائي.

وجاء في نص التعليمة “قد بلغني أن بعض مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث بصدد برمجة إختبارات الفصل الثالث”

“خارج رزنامة أعمال الثلاثي الثالث المرسلة إليكم بتاريخ 04.04 . 2018.

من جهتها طالبت وزارة التربية الوظنية بضرورة التقيد بالتواريخ المحددة وفق الرزنامة.

كما أكدت الوزارة أنها تحمّل كامل المسؤولية للمدراء أو الأساتذة المخالفين للرزنامة.

وكانت وزيرة التربية سابقا، قد أعلنت أن إمتحان السنة الخامسة ابتدائي يكون يوم 23 ماي 2018.

أما إمتحانات البيام، فسيكون إبتداءً من 28 ماي إلى غاية 30 ماي، بينما إمتحانات شهادة البكالوريا سيجرى من 20 إلى 25 جوان.

أما إمتحانات الثلاثي الثالث للأقسام النهائي ابتداءً من 27 ماي المقبل.

وأضافت أن إمتحانات الباك الأبيض ستكون بين 27 و 31 ماي المقبل، كما أنّ الإمتحانات نهاية الفصل ستكون من 3 إلى 7 جوان.

ا