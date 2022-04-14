منع إجراء عمليات الختان خارج المستشفيات والعيادات

ذكرت وزارة الصحة، بالتنظيم المعمول به في عمليات الختان، خاصة مع إقبال العديد من العائلات الجزائرية على ختان أبنائها بليلة النصف والـ27 من رمضان.

وحسب بيان لوزارة الصحة، يجب أن تجرى عملية الختان في وسط استشفائي، عمومي كان أو خاص. شرط أن يكون مهيأ بمختلف الشروط الصحية، وأن يقوم بهذه العمليات طبيب مختص في الجراحة.

هذا ويمنع منعا باتا إجراء عملية الختان خارج إطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني، يؤكد البيان.

كما أنه لا بد من إجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان، حيث أن هذه التحاليل من شأنها أن تعرف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.

ونصحت وزارة الصحة، ببرمجة عملية الختان خلال شهر رمضان. وأن لا تقتصر على حصرها في ليلة النصف وليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

هذا وتفضل الكثير من العائلات الجزائرية ختان أبنائها أيام الشهر الفضيل. بدءا من ليلة النصف إلى غاية ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان. أين تكثر فيه مثل هذه العمليات على مستوى المستشفيات والعيادات الخاصة، بشكل فردي أو في إطار حملة جماعية.

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