منع إدخال 11 طن من الأجهزة الإليكترونية الصينية بميناء وهران

منعت مصالح رقابة الحدود بميناء وهران إدخال شحنة 11 طن من الأجهزة الإلكترومنزلية قادمة من الصين.

وحسبما عُلم اليوم الثلاثاء من المدير الجهوي للتجارة بوهران، فيصل الطيب، منعت مصالح المراقبة إدخال هذه الحمولة التي تتشكل من أجهزة تنشيف الشعر ومكاو، بقيمة 4 مليون دينار لعدم المطابقة.

وأبرز المصدر ذاته أنّ منع إدخال هذه البضاعة تم عقب إجراء التحاليل وتجربة عينات منها على مستوى مخبر التجارب بقسنطينة.

كما منعت إدخال بميناء وهران حمولة من 46 طن من المنكهات الغذائية مستوردة من سويسرا بقيمة 13 مليون دينار من قبل مصالح المراقبة بالحدود بسبب مخالفة مرتبطة بإزدواجية الوسم للوثائق التجارية.