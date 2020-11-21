منع إستخراج المحبوسين.. والتحقيق معهم داخل السجون بسبب كورونا

قضاة التحقيق وكتاب الضبط تلقوا تعليمات بالتنقل إلى المؤسسات العقابية

تلقى قضاة التحقيق وكتاب الضبط العاملين معهم تعليمات بالتنقل إلى المؤسسات العقابية للتحقيق مع المحبوسين المتواجدين بالسجون عوض استخراجهم في كل مرة.

وقالت مصادر “النهار” إن هذه التعليمات الجديدة تأتي في إطار تطبيق أقصى تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا كوفيد ١٩.

وجاء في التعليمات التي تلقتها عدد من المجالس القضائية، والتي جرى تحويلها إلى قضاة التحقيق بالمحاكم وكتاب الضبط العاملين معهم، أنه ينبغي أن تكون التحقيقات مع المتهمين المحبوسين مؤقتا داخل المؤسسات العقابية، عن طريق السماع في السجن، من دون الحاجة لاستخراج المتهمين من طرف الشرطة أو الدرك، من السجن إلى المحكمة ثم إرجاعهم بعد استكمال التحقيق، وذلك لتفادي أي احتكاك من شأنه أن يتسبب في إصابتهم بالوباء القاتل.

وحسب ما توفر من معطيات لـ”النهار”، فإن التعليمات الجديدة نصت أيضا على وجوب تنظيم وتعميم المحاكمات عن بعد، باستعمال شاشات داخل قاعات الجلسات بالمحكمة، فيما يبقى المتهم داخل المؤسسة العقابية، ويتم سماع تصريحاته ومشاهدة صورته عن بعد.