منع إستعمال البارود في الأفراح والمناسبات بالمسيلة

أمر والي ولاية المسيلة، بمنع استعمال البارود في النشاطات الرسمية أو الأفراح أو الأعراس للأشخاص الطبيعيين إلا في حالة تقديم الرخصة المسبقة من طرف المصالح الأمنية المختصة.

وجاء هذا القرار، حسب بيان تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، إثر حصول الحوادث الأليمة عند تنظيم النشاطات الرياضية والفنية. وكذا الأفراح والأعراس عبر بلديات الولاية.

وذلك باستعمال الاستعراضات الفنطازية والخيالة مع استعمال البارود بمختلف أنواعه بطريقة فوضوية وعشوائية.

وأدت هذه الحوادث إلى إصابة أشخاص في مختلف المناسبات. آخرها الحادث الذي أودى بحياة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ببلدية سيدي عيسى.

كما يطلب من الجمعيات الثقافية والرياضية وكذا مستعملي البارود أثناء نشاطات الفنطازيا والبارود الالتزام بما جاء في هذا الاعلان.