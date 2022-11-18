منع إستيراد السيارات ديزل diesel .. هذه هي الفئة المعنية فقط

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 76 عن دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات.

وإشتثنى دفتر الشروط المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إستيراد السيارات ذات محرك ديزل. ويتعلق الأمر بالمركبات السياحية.

ووفقا للمادة 29 من دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة. لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية.

في حين يسمح ذات الدفتر لوكلاء السيارات بإستيراد المركبات المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين: بنزين/ كهربائي، بنزين/ هيدروجيني. أوغاز البترول المميع/ الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به. والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

واضاف ذات الدفتر ان عملية استيراد المركبات الجديدة طبقا لأحكام المادة 52 من الـقانون رقم 13–08 المؤرخ في30 ديسمبرسنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 ،المعدلة.

ونشرت منظمة حماية المستهلك apoce توضيحا حول منع إستيراد سيارات الديزل وكتبت ” عدم السماح باستيراد السيارات بوقود الديزل خاص بالسيارات السياحية فقط … بالنسبة لبقية الانواع ومنها النفعية ممكن.” كما ان السيارات الجديدة هي ايضا السيارات التي قل سيرها دون 100 كلم و ليس 1000 مثلما يتم تداوله.