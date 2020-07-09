منع إقامة وتنظيم المخيمات الصيفية بتيزي وزو

أصدر والي ولاية تيزي وزو، محمود جامع اليوم الخميس، قرارا بقضي بمنع إقامة وتنظيم المخيمات الصيفية عبر إقليم الولاية.

وحسب بيان والي الولاية، فإن هذا القرار سيكون ساري المفعول بداية من اليوم الخميس 9 جويلية.

وأضاف ذات المصدر، أنه يمنع إقامة وتنظيم المخيمات الصيفية من أي جهة كانت عمومية أو خاصة إلى غاية رفع التدابير الوقائية المقررة.

كما دعا الوالي المصالح الأمنية بتكثيف المراقبة والتفتيش على مستوى الشواطىء والفضاءات المحتمل إستغلالها في هذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الخالفين.