منع إنتاج وتسويق عصير “أميلا”..والشركة المصنعة تصف التحذيرات بالإشاعة!

مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة لـ النهار:

«فتحنا تحقيقا ثانيا ومنعنا إنتاج وتسويق عصير أميلا»

«تحويل منتج عصير أميلا على معهد الأدلة الجنائية للدرك الوطني قصد إخضاعه للتحليل»

«التحاليل سترتكز على مادة بيرازول في العطر المستعمل في العصير»

«قرار الغلق للشركة من عدمه سنتخذه لاحقا وتحركنا بعد معلومات وصلتنا من مصالح الأمن»

قامت وزارة التجارة بتعليق إنتاج العصير المسمى «أميلا» وسحب كافة منتجات الشركة من السوق الوطنية إلى حين استكمال التحقيقات في العصير، الذي أثبتت التحاليل التي أجرتها مصالح الأمن حوله بأنه مؤثر عقلي نظير المادة الكحولية التي يتوفر عليها.

وقال مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، في اتصال بـ النهار، إنه أعطى أول أمس تعليمات صارمة إلى كافة مديريات التجارة الموزعة عبر ولايات الوطن من أجل سحب المنتوج من السوق ومنع شركة «أميلا» من الإنتاج إلى حين استكمال التحقيقات التي فتحتها مصالح الوزارة حول المنتوج بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، وذلك قصد إعادة إخضاع المنتوج لتحاليل مرة ثانية، تضاف إلى تلك التي قامت بها مصالح الأمن، وذلك على مستوى معاهد مكافحة التسممات.

وأكد المتحدث على أن مادة «بيرازول» المستعملة من طرف الشركة في المنتوج مرخص بها في المواد الصيدلانية، غير أن الكمية المستعملة لابد من إعادة النظر والتحقق منها، للتأكد من عدم وجود نسبة كبيرة من المادة الكحولية «بالنظر إلى الوسم الخاص بكيس العصير نلاحظ أن الشركة المنتجة تطالب بمزج كمية البودرة في 1.5 لتر من الماء».

هذا، وأفاد مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بأن القرارات النهائية بشأن الشركة بتمكينها من مواصلة الإنتاج والتسويق سيفرج عنها بعد استكمال التحقيقات التي فتِحت مباشرة عقب تلقي مصالح وزارة التجارة معلومات من مصالح الأمن الولائي لولاية البيض، باعتبارها المنطقة التي اكتشفت فيها الفضيحة من طرف مديرية التربية.

هذه الأخيرة التي أمرت مديري التربية لمختلف الأطوار على مستوى الولاية بالقيام بحملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ومنعهم من استهلاك العصير، الذي يحتوي على مؤثر عقلي ومنتج من طرف شركة «أميلا» الناشطة بمنطقة بوفاريك في ولاية البليدة.

وقد تحركت مديرية التربية بناءً على تعليمة كانت قد تلقتها من طرف مديرية التجارة بالولاية تحت رقم 5876 تكشف في مضمونها، بأن مسحوق العصير الذي أكدت الوزارة سحبه من السوق يحتوي على مركب من مادة «بيرازول» المصنفة صيدلانيا من بين الكحوليات، والتي تستخدم كمؤثر عقلي.

قالت إن الخطأ يتحمله بعض المستهلكين الذين لا يحترمون كيفية تناول العصير

شركـــة عصـيــر «أميـــلا» تصـــف تحـذيـــرات السلطات بالإشاعات

نفت شركة «بروماسيدور» المنتجة لعصير «أميلا» محل التحذير، وجود مواد مخدرة يتعاطها التلاميذ المتمدرسون، وهو ما جاء في تصريحات مسؤولين ومراسلات بين هيئات رسمية بشأن مسحوق العصير، ووصفت ما تم الترويج له بالإشاعة.

وقالت شركة «بروماسيدور» في بيان لها، تحوز «النهار» على نسخة منه، إنها علمت بإمكانية وجود مادة غير متوقعة في بعض منتجاتها، مضيفة أنها تطمئن كل المستهلكين أن كل منتجات علامة «أميلا» تحترم المعايير الجزائرية والدولية، وتخضع بانتظام منذ سنة 2003 لعمليات رقابة، سواءً عند منتجي المكونات الأساسية أو في مواقع الإنتاج من طرف السلطات الجزائرية.

وأرجعت الشركة ما يتم تداوله من تحذيرات بشأن مخاطر مسحوق العصير، إلى عدم احترام الكيفية الموصى بها في استهلاك المنتوج، مضيفة أن بعض المستهلكين يتجرعون المسحوق عن طريق شمه عبر الأنف، بدلا من خلطه مع كمية لتر ونصف اللتر من الماء. كما أوضح البيان أن الشركة تعمل مع السلطات المختصة للتأكد مما وصفته بالشائعات.