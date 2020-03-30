منع استخدام دواء الكلوروكين إلا بموافقة كتاببية مسبقة من المصاب بفيروس كورونا

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منع استخدام دواء الكلوروكين إلا بموافقة كتاببية مسبقة من المصاب بفيروس كورونا
بقلم النهار أونلاين

امرت وزارة الصحة المؤسسات الصحية و الإستشفائية بمنع استخدام دواء الكلوروكين على المصابين بفيروس كورونا  إلا في حال الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل المصابين بهذا الفيروس.

وحسب مراسلة من مدير المصالح الصحيةبوزارة الصحة للمؤسسات الإستشائية التي تشرف على متابعة ومعالجة المصابين بهذا الفيروس تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها   فإن  استخدام دواء الكلوروكين  على المصابين بهذا الفيروس لن يكون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة  من المصاب مع إدراج ملاحضة الموافقة على استخدام الدواء في ورقة العلاج و المتابعة الخاصة بكل مصاب.


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