منع التجول بالكلاب الخطيرة والشرسة في غليزان

أصدرت مديرية التنظيم لولاية غليزان إجراءات تنظيمية لمنع التجوال بالكلاب الخطيرة والشرسة على مستوى إقليم بلديات الولاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد قرر والي ولاية غليزان، منع أصحاب الكلاب الخطيرة والشرسة منعا باتا من التنزه في الأماكن العامة.

وأضاف البيان، أنه يجب على أصحاب هذه الكلاب ربطها بسلسلة أو قلادة مع وجوب إرتدائها الكمامة.

وحدد البيان الكلاب المعنية بهذا القرار وهي : BIT BULL/BULL MASTIF/ BULL TERRIER/ DOBERMAN/CHIENS DOMESTIQUES/ CHIENS POLICE.

كما أكد البيان، على وجوب تلقيح هذه الكلاب ضد داء الكلب وحيازة مربيها لدفتر التلقيح.

هذا وستقوم مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بالسهر على احترام التدابير المذكورة.

بالإضافة إلى القضاء على هذه الكلاب في حالة ضبطها خارج سكنات مربيها وذلك بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية “الدائرة والبلدية”.

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