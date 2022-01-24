منع التظاهرات الشبانية والمُنافسات الرياضية بالعاصمة بسبب كورونا

أعلنت مُديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر عن قرارا جديد يخص الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذلك في بيان لها نُشر اليوم الإثنين وأُرسل إلى مديري المؤسسات الشبانية، مسيري القاعات والهياكل الرياضية، رؤساء الرابطات والجمعيات الشبانية والرياضية.

وقررت مُديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر منع تنظيم كل أنواع التجمعات وتأجيل إلى إشعار لاحق كل التظاهرات الشبانية والمنافسات الرياضية التي تستقطب عدد كبير من الجمهور.