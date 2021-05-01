منع الختان الجماعي في العيادات والمستشفيات

وزارة الصحة تسمح بعمليات الختان الفردي مع اشتراط مرافقة الطفل من طرف شخصين فقط

منعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عملية الختان الجماعي للأطفال، خلال شهر رمضان الكريم، بسبب ظروف الإجراءات الصحية التي تعرفها البلاد في ظل انتشار فيروس ” كوفيد 19″.

وحسب تعليمة المديرية العامة للمصالح الصحية بذات الوزارة، والتي تحمل رقم 14 بتاريخ 29 أفريل 2021، وتم توجيهها إلى العديد من الجهات المعنية، على أن تتكفل كل جهة حسب اختصاصها، حيث تم إرسالها إلى ولّاة الجمهورية للإعلام، وإلى كافة مديري الصحة عبر ولايات الوطن لتنفيذ محتوى هذه التعليمة وإبلاغها إلى كافة مؤسساتها الصحية ومتابعة مدى تطبيقها بدقة، أما المؤسسات الصحية الاستشفائية الجامعية والمختصة، والمؤسسات الجوارية للصحة العمومية، فتتكفلان بعملية تنفيذ محتوى هذه التعليمة، المتضمنة عملية ختان الأطفال خلال شهر رمضان الكريم، حيث جاء في التعليمة، أن حفلات الختان الجماعي للأطفال ممنوعة، سواء المنظمة من طرف العائلات أو لجان الخدمات الاجتماعية لمختلف القطاعات، وهذا بسبب الظروف الصحية للبلاد، وخوفا من انتشار عدوى الفيروس أثناء هذه الحفلات العائلية، والتي يحضرها عدد كبير من الأشخاص والمنظمة من طرف هذه اللجان لختان أطفال كل قطاع، وسمحت التعليمة بالختان الفردي للأطفال خلال هذا الشهر الكريم، طبقا للتعليمة رقم 6 المؤرخة في 5 جوان 2006 والمتضمنة قواعد تنظيم عملية ختان الأطفال، على أن تكون العملية وفق “بروتوكول” صحي صارم وإجراءات وقائية من “كوفيد 19”.

وأوضحت التعليمة على أن تكون الإجراءات الصحية من كلتا الطرفين، سواء من طرف الطفل أو الطبيب والجراح المكلف بعملية الختان، كما منعت التعليمة مرافقة الطفل المعني بالختان من طرف أفراد العائلة إلى المؤسسات الصحية المكلفة بهذه العملية، ولا يسمح إلا لشخصين اثنين بمرافقة الطفل، وأمرت التعليمة بضرورة تطبيق محتواها وإيلاء أهمية وعناية بالغة وتطبيق الإجراءات الوقائية ضد “كورونا” في المؤسسات الصحية العامة والخاصة وهذا لمنع انتشار فيروس “كورونا” وحماية الأشخاص.