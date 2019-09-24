منع الشيخ «سنيقرة» من إلقاء محاضرة في مسعد بالجلفة

ألغت السلطات المحلية بولاية الجلفة، أمس الإثنين، محاضرة كان مقررا أن يلقيها الشيخ الأزهر سنيقرة بدعوة من شباب المنطقة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«النهار أونلاين» إن الشيخ سنيقرة تلقى دعوة من سلفيين ناشطين في مجال الدعوة .

لإلقاء محاضرة بمدينة مسعد، وقد وافق الشيخ سنيقرة على إلقاء المحاضرة التي كان مقررا أن تتمحور حول سبل الحد من الآفات الاجتماعية.

وحسب المصادر، فقد سارت أجواء التحضيرات للمحاضرة في جو عادي إلى غاية ظهر أمس.

وتمكن منظمو النشاط من استصدار رخصة بتنظيم المحاضرة بعد موافقة رئيس البلدية، غير أن منظمي المحاضرة تفاجأوا، صباح أمس.

بإلغاء وسحب رخصة تنظيم المحاضرة من دون أن يتلقوا شرحا لأسباب ما حدث.

ورغم التكتم الذي أبدته السلطات المحلية إزاء أسباب التراجع عن قرارها.

إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ«النهار أونلاين» إن ما حدث كان بسبب قرار «فوقي».

ويرجح أن يكون القرار قد صدر من الوالي أو مصالح وزارة الداخلية.

وقد خلّف القرار موجة من السخط والغضب وسط سكان منطقة مسعد وشباب الدعوة بكامل تراب الولاية.

ومعروف عن الشيخ الأزهر سنيقرة كونه أحد أعمدة التيار السلفي بالجزائر وله شعبية واسعة، مثله مثل الشيخ فركوس.