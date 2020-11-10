منع المقابلات الرياضية في الأحياء والملاعب الجوارية بتيارت

قرر والي ولاية تيارت، منع جميع المقابلات الرياضية على مستوى الأحياء والملاعب الجوارية عبر تراب الولاية، كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء الكورونا.

ويأتي قرار الوالي بعد ضم ولاية تيارت إلى الولايات المعنية بالحجر الصحي الذي يبدأ من الـ8 مساء الى الساعة 5 صباحا.

كما قرر ذات المسؤول، تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص العمومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية، مع الإبقاء على منع نشاط النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات.

كما شمل القرار غلق أسواق المركبات المستعملة، وتمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من التجمعات خاصة ما تعلق بالأعراس والختان و ما شابهها من مناسبات وحتى التجمعات في المقابر.

وشدد والي الولاية محمد أمين درامشي، على تعزيز الرقابة الصارمة والمستمرة على جميع المؤسسات التربوية والمساجد والمتاجر، قصد التطبيق الجيد للتدابير الوقائية والتي تصل الى حد غلق المتاجر التي يثتبت إهمالها في تطبيق الإجراءات.

وأكد ذات المسؤول، أنه يمكن رفع أو تمديد الإجراءات اذا اقتضت الضرورة لذلك، حسب

الوضعية الوبائية لهذا الفيروس.