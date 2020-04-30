تقرر منع الوزير الأسبق عز الدين ميهوبي من السفر للخارج، منذ ثلاثة أيام.

وحسب مصادر مطلعة، تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن الوزير الأسبق ميهوبي، ممنوع من مغادرة التراب الوطني، في إطار تحقيقات تم فتحها.

وفيما لم تكشف مصادر “النهار أونلاين” عن تفاصيل هذه القضية، فإن مصادر أخرى قالت إن المنع قد صدر أيضا بحق بعض أفراد عائلته.

وتفيد المعطيات المتحصل عليها، بأن قرار المنع الذي صدر منذ 3 أيام، جاء بالتزامن مع تحقيقات فتحتها فصيلة الأبحاث لدرك باب جديد، وتشمل ملفات فساد بقطاع الثقافة.

وكان عز الدين ميهوبي قد شغل بالإضافة إلى منصبي مدير المكتبة الوطنية بالحامة وكاتب الدولة المكلف بالاتصال، منصب وزير الثقافة بين عامي 2015 و2019.