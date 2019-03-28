منع بثّ أعمال الممثلين المصريين عمرو واكد وخالد أبو النجا

أعلنت إدارة الفضائية المصرية “ten”، عدم إذاعة اي أعمال فنية، للممثلين المصريين، خالد أبو النجا، وعمرو واكد.

وجاء ذلك على إثر قرار نقابة المهن التمثيلية بمصر، بإلغاء عضويتي الفنانين، على خلفية تصريحاتهما المثيرة للجدل.

حيث اعتبرت نقابة المهن، تصريحات الفنانين، بمثابة خيانة عظمى للوطن، وللشعب المصري.

وأصدرت إدارة القناة، بيانًا، أعلنت فيه قرارها بعدم إذاعة أيه أعمال فنية، سواء أفلام أو مسلسلات أو أغاني أو غيرها، للفنانين.

وجاء هذا القرار، بعد الإنتقادات التي طالت القناة، بسبب عرضها فيلم لأبو النجا “حبيبي نائما”.

واعتذرت إدارة القناة لمشاهديها، عن اذاعة فيلم يشارك فيه خالد ابو النجا ليلة الثلاثاء، وذلك دون قصد أو نية سيئة.

وتشدد إدارة القناة، أنها كانت وستظل رأس الحربة، التي لا تهادن، في محاربة أهل الشر في كل مكان، وبكل قوة.