منع بيع أضاحي العيد بالمقاطعة الإدارية للرويبة بالعاصمة

قرر الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة أحمد بونوح منع بيع الأضاحي عبر كافة إقليم بلديات المقاطعة.

وأفادت المقاطعة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه نظرا لتزايد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و حفاظا على الصحة العمومية و سلامة المواطنين، ينهي الوالي المنتدب إلى علم جميع المواطنين بمنع بيع الأضاحي والمواشي بإقليم بلديات المقاطعة (رويبة – رغاية –هراوة) .

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء المؤقت في إطار تعزيز إجراءات الوقاية للحد من إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).