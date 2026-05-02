منع بيع الثروات المنجمية على حالتها الخام

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات بمنع بيع الثروات المنجمية على حالتها الخام لتشجيع الصناعات التحويلية.

وفي لقاءه مع الصحافة الوطنية أكد رئيس الجمهورية أن بناء اقتصاد متحرر من المحروقات هو شعار مرفوع منذ 40 سنة لكنه اليوم أصبح واقعا نعيشه ونعمل على تطويره وتوسيعه.

وبخصوص فصل وزارة المحروقات عن المناجم قال رئيس الجمهورية”م فصل حقيبة المحروقات عن المناجم في آخر تعديل وزاري لتطوير القطاعين كلا على حدى”.