منع بيع الحليب الطازج غير المبستر بهذه البلدية

أنهى رئيس المجلس الشعبي اللبلدي لبلدية بني عزيز بولاية سطيف إلى كافة المواطنين والتجار عبر إقليم البلدية منع بيع الحليب الطازج غير المبستر.

وحسب بيان البلدية هذا القرار يندرج في إطار الأجراءات الوقائية من الامراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان.

وأوضح البيان يمنع منعا باتا شراء وبيع الحليب الطازج الغير مبستر ومنتوج الحليب الغير مبستر في كامل تراب البلدية. حيث يشمل المنع كل من الرايب ، الزبدة ، اللبن ، الجبن ، و الياغورت.

وأضاف البيان أن هذا القرار جاء حفاظا على الصحة العمومية أخطار الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان كالحمى المالطية وأيضا تفاديا للعدوى.