منع تربية الكلاب بهذه الولاية
قرر عبد القادر كلكال والي ولاية جيجل منع تربية الكلاب الخطيرة والشرسة وكذا المتاجرة بها. وحسب بيان ذات المصالح منعت في تعليمة لها منعا باتا تربية الكلاب الخطيرة والشرسة والمتاجرة بها لاسيما كلاب “بيت بول” و”روت فايلر” و”دوبرمان” و”بول تيرير” و”بول ماستيف”.
وألزمت ذات المصالح مربي الكلاب عبر إقليم الولاية مربي الكلاب غير المذكورة في قرار المنع، باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من خطرها. وذلك من خلال استعمال كمامة الكلاب أثناء التجول بها وربطها وعدم تركها حرة أثناء التجول بها. بالإضافة إلى تلقيحها ضد داء الكلب وحيازة مربيها لدفتر تلقيحها.
كما تكليف مصالح الامن المختصة بالسهر على إحترام كافة التدابير المذكورة اعلاه مع القضاء عليها في حال ضبطها خارج سكنات مربيها. واكدت التعليمة الولائية، إلى أن القانون يعاقب كل من يخالف ذلك.
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من المنتظر أن تنطلق غدا الإثنين، محاكمة المدعو “خ.ب.س” صاحب مستثمرة فلاحية وصاحب الكلاب التي تسببت في وفاة الطفل خليل صلاح الدين صاحب 12 سنة.
وحسب بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة فإنه تم تأجيل القضية الى تاريخ 14 مارس بينما. تم ايداع المتهم الحبس المؤقت. بعدما تم تقديمه أمام نيابة الجمهورية اليوم الأحد من أجل جنحة التسبب في القتل الخطأ.ومخالفة ترك حيوان يهيم وطليق.
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الحبس المؤقت لصاحب كلاب مفترسة تسببت بوفاة طفل
أمر قاضي تحقيق لدى محكمة العفرون بالبليدة، بإيداع صاحب الكلاب المفترسة التي تسببت في وفاة طفل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.
ويبلغ المتهم من العمر 52 سنة، وهو صاحب مستثمرة فلاحية. ووجهت للمعني، تهمة القتل الخطأ ومخالفة ترك حيوانات خطيرة.
وتعود أحداث القضية إلى الاسبوع الماضي، بعدما ترك هذا الأخير 12 كلبا يملكه دون ربطهم أو إطعامهم لأسابيع. ما تركهم في الأيام الماضية يهاجمون المارة على مستوى طريق الرابط بين حي بوقليل وطريق الولائي الرابط بين العفرون والحطاطبة.
هذا وفتحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون، تحقيقا حول هجوم كلاب الجائعة على طفل يبلغ من العمر 12سنة أثناء توجهه من البيت بحوش براوز التابع لبلدية العفرون غرب البليدة إلى المتوسطة التي تبعد عن منزل بحوالي 4 كلم.
أين تعرض الضحية الذي يدرس أولى متوسط إلى عضات من طرف الكلاب التي نهشت جسمه بالكامل في حادثة هز البليدة والجزائر بأكملها. قبل أن تقوم سلطات المحلية والدرك الوطني بقتل 30 كلبا مفترسا ببسانين الحمضيات بالمنطقة.