منع تربية الكلاب بهذه الولاية

قرر عبد القادر كلكال والي ولاية جيجل منع تربية الكلاب الخطيرة والشرسة وكذا المتاجرة بها. وحسب بيان ذات المصالح منعت في تعليمة لها منعا باتا تربية الكلاب الخطيرة والشرسة والمتاجرة بها لاسيما كلاب “بيت بول” و”روت فايلر” و”دوبرمان” و”بول تيرير” و”بول ماستيف”.

وألزمت ذات المصالح مربي الكلاب عبر إقليم الولاية مربي الكلاب غير المذكورة في قرار المنع، باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من خطرها. وذلك من خلال استعمال كمامة الكلاب أثناء التجول بها وربطها وعدم تركها حرة أثناء التجول بها. بالإضافة إلى تلقيحها ضد داء الكلب وحيازة مربيها لدفتر تلقيحها.

كما تكليف مصالح الامن المختصة بالسهر على إحترام كافة التدابير المذكورة اعلاه مع القضاء عليها في حال ضبطها خارج سكنات مربيها. واكدت التعليمة الولائية، إلى أن القانون يعاقب كل من يخالف ذلك.

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