منع تسريحات الشعر الغريبة و”البونتاكور” في المؤسسات التربوية

وزارة التربية تشدّد على احترام الهندام في المؤسسات التربوية من قبل الأساتذة والتلاميذ

عقوبات صارمة على الأساتذة الذين لا يحترمون الهندام تصل حتى الطرد

وجهت مديريات التربية مراسلة إلى المؤسسات التربوية، ذكّرتهم من خلالها بالآداب العامة الواجب احترامها خلال الدخول المدرسي، خاصة ما تعلق بالهندام، حيث منعت تسريحات الشعر التي تتنافى مع الآداب العامة، إضافة إلى السراويل القصيرة والضيّقة والممزقة، وطالبت من الأساتذة وأولياء التلاميذ، بالعمل على تطبيق هذه الإجراءات‪ .

وحسب تعليمة من مديرية التربية لولاية المدية، فقد أكدت المؤسسة على ضرورة ارتداء الكمامة واحترام شروط التباعد الاجتماعي وارتداء المئز إجباريا، إضافة إلى منع ارتداء السروايل القصيرة “‪ ،‪”Pantacourtوكذا التنورات القصيرة والألبسة التي تنافى مع الآداب العامة‪ .

‪ هذا وتميّز اليوم الأول من الدخول المدرسي، بوجود العديد من الأساتذة والتلاميذ، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، بألبسة غير ملائمة في الوسط التربوي، فضلا عن إقدام البعض استعمال الهواتف النقالة داخل الحجرات، وهو الأمر الذي طعن في القانون الداخلي للمؤسسات التربوية‪.

هذا وتنص المادتان 1 و 78 من نظام الجماعة التربوية، على شروط التوظيف في قطاع التربية، إذ تنص المادة 78 بأنه “يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين، قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها، لما يحظون به من تقدير المجتمع وثقته‪”.

بينما تنص المادة رقم 1 من نفس النظام بأنه “يلتزم جميع الأطراف بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والحوار”‪.

من جهة أخرى، يحدد الأمر الرئاسي رقم ٠٣ / ٠٦ شروط التوظيف في الإدارات العمومية، من بينها المؤسسات التربوية، ومن بين الشروط الهندام المحترم‪ .

وقد يتعرض الأستاذ الذي لا يحترم الهندام إلى عقوبات قاسية قد تصل حتى فصله من العمل

والتنزيل إلى درجتين، حيث يقوم بهذا الإجراء مدير المؤسسة لوحده، عن طريق مراسلة مديرية التربية وتقديم عرض شكوى وطلب اتخاذ الإجراءات التي تكون عن طريق مجلس تأديبي، وإذا لم يرد مدير المؤسسة تحمّل تبعات هذا المشكل لوحده، يمكن إشراك الشركاء عن طريق المرور على مجلس التربية والتسيير

وفي حال انعقاد مجلس التربية والتسيير استثنائيا، وفي جدول الأعمال تم طرح عنصر اللباس أو الهندام لهذا الموظف أو الموظفة، حسب ما جاء في القرار رقم 70 المتعلق بتنظيم مجلس التربية والتسيير المؤرخ في 12 جويلية 2018، وما جاء في المادة 3 من النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يجب أن يكون مطابقا للتوجيهات العامة للوزير المكلف بالتربية الوطنية، يعدّ مجلسا تأديبيا مسبقا بطريقة غير مباشرة، وتكون العواقب وخيمة على الموظوف، قد تصل حتى الطرد.