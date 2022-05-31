منع تواجد الغرباء داخل وفي محيط غابات خنشلة

تدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدينة في خنشلة مدعومين بفرق الوحدات الثانوية في “قايس والحامة وتازقاغت” والمركز المتقدم بمدينة خنشلة، وعناصر مصالح الغابات وعمال المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية، في الساعات الأولى من صباح أمس، من أجل إخماد حريق مفتعل وسط منطقة “واد بياج” على سفوح الجبال الغابية بقرية “عين ميمون” في بلدية “طامزة” غرب خنشلة، أين سجل إتلاف نحو 4 هكتارات من أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط من دون تسجيل خسائر بشرية.

تسجيل ثاني حريق غابي في منطقة “عين ميمون” بخنشلة!

وقد تمكنت عناصر فرق التدخل من محاصرة ألسنة اللهب وإخماد النيران والحيلولة دون امتدادها بفعل الرياح نحو المجمعات السكنية ومزارع الفلاحين من مختلف أنواع الأشجار المثمرة.

وهو الحريق الثاني من نوعه الذي تم تسجيله قبل حلول فصل الصيف بعد الحريق الذي نشب في منطقة “تابلبالت” بضواحي بلدية “تاوزيانت” عشية 21 ماي المنصرم، أعقبه إطلاق حملة تحسيسية للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية من طرف مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع محافظة الغابات والمصالح الأمنية ومديرية الأشغال العمومية، من أجل توعية المواطنين والفلاحين للوقاية من الحرائق الغابية والمحاصيل الزراعية، تخللتها توجيهات ونصائح، بالإضافة إلى توزيع مطويات توعوية للوقاية من الحرائق وكذا الأخطار الناجمة عن السباحة في البرك المائية والأحواض المائية.