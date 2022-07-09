منع جميع النشاطات داخل الغابات طيلة موسم مكافحة الحرائق

قررت السلطات الولائية في تيبازة منع جميع النشاطات داخل الفضاءات. والأملاك الغابية طيلة موسم مكافحة حرائق الغابات الممتد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر.

ويقضي القرار الولائي الذي يدخل حيز التطبيق بدء من اليوم السبت بمنع تجوال المواطنين و المركبات والدراجات. وكل نشاط داخل الفضاءات الغابية من أجل التخييم أو الراحة أو الاستجمام والترفيه في إطار حماية غابات الولاية من الحرائق.

كما يمنع القرار، ركن السيارات والدراجات أو تجوال الأشخاص راجلين أو راكبين المركبات أو الدراجات داخل أو بمحاذاة الأملاك الغابية.

بالإضافة إلى ذلك، تم منع إقامة موائد شواء أو الطهي أو التجمعات داخل الأملاك الغابة، استنادا للمصادر.

وجاء أيضا في أحكام هذا القرار الولائي منع صناعة الفحم داخل الفضاءات الغابية أو بمحاذات الغابات. طيلة سريان مفعول هذه التدابير عبر جميع مناطق الولاية، حسب نفس المصدر.

و يستثني القرار الولائي المذكور، السكان المقيمين و الجمعيات و المؤسسات. الحائزين على رخص استثنائية مع استخراج أيضا رخص استثنائية للمركبات أو الشاحنات في حال اقتضت الضرورة دخولها للفضاءات الغابية.

كما يستثني هذا القرار “الأفراد التابعين لمختلف الهيئات و الإدارات العمومية. التي تتطلب الوضعيات الطارئة تواجدهم بعين المكان”، فيما يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار لعقوبات منصوص عليها قانونا.

و استند القرار الصادر إلى التنظيمات و التشريعات المنظمة للأملاك الغابية الوطنية. بهدف حمايتها و المحافظة عليها و اتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع حرائق طوال موسم حماية الغابات من الحرائق.