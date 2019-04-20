منع حافلة نقل عمال شركة عين صالح غاز من التنقل إحتجاجا على التشغيل بالمنيعة

بعدما نجحو في الإحتياط بمسابقة توظيف و تم تشغيل قرابة 100 ناجح إحتياط من عين صالح فقط

أقدم عدد من الشباب الناجحين إحتياطيا في مسابقة توظيف بشركة عين صالح غاز بورشتها الواقعة بمنطقة الخشيبة بإقليم تراب المنيعة بمنع حافلة نقل العمال التابعة للشركة من التنقل.

كما قامو بإعتصام لمدة أيام بعدما إكتشفوا أن الشركة قامت بتشغيل حوالي 100 عامل ناجح إحتياطيا من منطقة عين صالح.

فيما لم يتم تشغيل أي ناجح إحتياطيا من المنيعة حسبهم خاصة و أن الورشة التى تباشر شركة عين صالح غاز تقع في إقليم تراب المنيعة.

وهو ما يمنحهم الأولوية في فرص التشغيل .

و أكد المعتصمون أنهم سلميين في إحتجاجهم مطالبين من والي الولاية عز الدين المشري التدخل و ايفاد لجنة تحقيق خاصة و أن أي مسئول محلي من إدارة المنيعة لم يتصل بهم.

ها و تقضي قوانين التشغيل بضرورة أن تكون الأولوية في التوظيف لطالبي العمل المحليين الذين تقع الشركة في اقليم تراب إقامتهم .

ما يمنحهم الاولوية في التوظيف خاصة و انهم مدرجين ضمن الفائزين إحتياطيا في المسابقة.

و يعد مشكل التشغيل أحد الملفات الشائكة بالولاية المنتدبة المنيعة نظرا لمختلف التجاوزات الكبيرة في التشغيل بالمؤسسات البترولية بمنطقة الخشيبة.

خلال السنوات السابقة و التهميش الذي عانى منه سكان المنيعة قبل عشر سنين وهو ما أذى الى تراكمات كبيرة إنعكست على المواطن البسيط بها.