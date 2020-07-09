منع حركة المرور من وإلى ولاية وهران لمدة أسبوع بداية من الغد

أخبار الجزائر
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منع حركة المرور من وإلى ولاية وهران لمدة أسبوع بداية من الغد
بقلم م . فيصل

قرر والي ولاية وهران عبدالقادر جلاوي منع حركة المرور من وإلى ولاية وهران، لمدة أسبوع ابتداء من غد الجمعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة.

ووفقبيان لمصالح الولاية يستثنى من قرار المنع نشاط نقل البضائع ونشاط التموين بالمواد الاساسية.

كما ان القرار يستثني  كل شخص حامل لأمر بمهمة سواء داخل الولاية أوخارجها، وكذا نقل مستخدمي قطاع الصحة.

وأضاف البيان أنه يمنع ايضا النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت” فقط

وسيكون هذا القرار ساري مفعول بداية من يوم الغد الجمعة 10 جويلية 2020، بما فيها منع حركة الترامواي.


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