تقرر اليوم الخميس خلال جلسة العمل التي ترأسها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منع حركة المرور من وإلى 29 ولاية وبينها.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذا القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من غد الجمعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة.

وأوضح البيان، أن الأمر يتعلق بولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الاغواط والوادي.

كما تم أيضا منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من غد الجمعة، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ 19 المتضررة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس تبون ترأس اليوم جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد – 19 في عدد من الولايات.

وجرت هذه الجلسة بحضور الوزير الأول، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والصناعة الصيدلانية، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، وولاة الجمهورية في كلّ من الجزائر ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة.