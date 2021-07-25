منع حفلات الزواج والختان مع السحب النهائي لرخص قاعات الحفلات للمخالفين

قررت مصالح الوزارة الاولى اليوم إتخاذ جملة من التدابير لمواجهة إنتشار جائحة كوفيد 19 عبر البلاد. وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى امر الوزير الاول بغلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا لانتقال العدوى.

وأضاف البيان أن الوزير الأول امر بمنع كل التجمعات لا سيما حفلات الزواج والختان. مع السحب النهائي لرخصة مزوالة النشاط لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر.

كما قررت الوزارة الأولى غلق أسواق بيع السيارات الـمستعملة، القاعات الرياضية والـمتعددة الرياضات، ودور الشباب، والـمراكز الثقافية.

بالإضافة إلى غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة، وأماكن التنزه و الشواطئ على مستوى الولايات المعنية بالحجر.

في حين تم تحديد نشاطات الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع الـمثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع الـمحمول

بالإضافة إلى غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة، وأماكن التنزه و الشواطئ على مستوى الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي

وأمرت مصالح الوزارة الاولى بتعديل توقيت الحجر الصحي من 20.00 مساءً إلى 6.00 صباحا بداية من الغد لمدة 10 أيام قرار التعديل يخص 35 ولاية وإستثنى 23 ولاية أخرى. كما سيتم غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرًا لانتقال العدوى

وفق ذات البيان القرار مس كل من ولاية أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة .

كما ان الولايات المعنية بالحجر هي تلمسان، تيزي وزو، العاصمة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر وهران.

بالإضافة إلى ولاية البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت خنشلة ، سوق أهراس ، تيبازة، النعامة ، غليزان عين تموشنت، أولاد جلال، الوادي، ورقلة.

مع تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين والنقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية للولايات المعنية بالحجر الصحي.