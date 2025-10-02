منع دخول الخيول والدراجات النارية إلى غابة بوشاوي

أعلنت المقاطعة الإدارية للشراقة، عن معاقبة مالكي الخيول والدراجات النارية الذين يدخلون ويتجولون في غابة بوشاوي بالعاصمة.

ويأتي قرار المنع، تنفيذا للقرار الولائي رقم 196 المؤرخ في 27 سبتمبر 2025 الصادر عن الوزير والي ولاية الجزائر. المتضمن منع دخول وتجوال الخيول والدراجات النارية بكل أنواعها على مستوى غابة بوشاوي ببلدية الشراقة.

وأشارت المقاطعة، إلى أن كل من يخالف هذا القرار يتعرض لحجز خيوله أو دراجته النارية من طرف المصالح الأمنية المختصة. بوضعها في المحاشر الخاصة بها. ولا يسمح لأصحاب الخيول أو الدراجات النارية المحجوزة باسترجاعها. إلا بعد مرور 10 أيام من تاريخ حجزها ودفع كل المصاريف المتعلقة بالنقل والوضع في المحشر.