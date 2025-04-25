منع دخول السيارات الجديدة عبر ميناءي العاصمة ووهران

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، منعَ دخول السيارات الجديدة أو الأقل من 3 سنوات في إطار الاستيراد، عبر ميناءي العاصمة ووهران.

ويدخل هذا القرار، حسب بيانٍ للمؤسسة، حرصاً منها على توفير كل الظروف المواتية لاستقبالٍ أمثل للعائلات خلال العطلة الصيفية. إذ أقرّت السلطات تدابير تنظيمية خاصة بموسم الاصطياف لسنة 2025.

وتم في هذا الصدد منع دخول السيارات الجديدة أو الأقل من ثلاث سنوات في إطار الاستيراد. بالإضافة إلى المركبات النفعية (fourgon) والمركبات التي تفوق السبعة (7) مقاعد عبر ميناءي الجزائر العاصمة ووهران.

ويطبّق هذا القرار، خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى غاية 15 سبتمبر 2025.

وأوصت هذه التدابير أيضاً بقبول استقبال هذا النوع من المركبات على مستوى موانئ كل من بجاية، سكيكدة، وعنابة.

وتدعو المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الأفاضل الذين حجزوا سلفاً باتجاه ميناءي الجزائر العاصمة ووهران. والراغبين في تغيير وجهاتهم أو الاستفادة من تعويض عن تذاكرهم التقرب من وكالاتها التجارية الأقرب إليهم.