منع دخول المركبات إلى غابات هذه الولاية

أصدر والي ولاية المدية, جهيد موس, قرارا يقضي بمنع دخول المركبات والدراجات النارية إلى المناطق الغابية.

ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات الوقاية من حرائق الغابات.

وحسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الولاية، فإن هذا الإجراء الذي سيظل ساري المفعول طوال فصل الصيف, يخص الشاحنات والسيارات والدراجات النارية التي “يمنع منعا باتا” دخولها إلى المناطق الغابية بالولاية.

وذالك إلى غاية 31 أكتوبر القادم, باستثناء الهيئات والأشخاص المؤهلين وكذا السكان المقيمين في مناطق الغابات.

كما تقرر أيضا منع التفحيم والتخييم وإيقاد النار للشواء أو الطبخ في الغابات.

وأوضح المصدر نفسه، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر اندلاع حرائق, والحفاظ على المواطنين و الغطاء الغابي المحلي.

ويخص قرار منع دخول المركبات و الدراجات النارية 12 منطقة غابية بالولاية, من بينها غابة تمزقيدة والحمدانية وأولاد عنتر, وأولاد هلال, وبوسكين والسواقي وبوغار ولمفاتحة.

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