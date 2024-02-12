منع دواء “ترامادول” على هذه الفئة من الرياضيين

ترسّم منع تناول دواء “ترامادول” على فئة معينة من الرياضيين الجزائريين، بقرار وزارة الشباب والرياضة.

ويعتبر “ترامادول” مادة أفيونية اصطناعية تستخدم لعلاج الآلام الشديدة أو المزمنة. وتباع تحت أسماء تجارية مختلفة، وهو دواء مسكن ألم مركزي.

وكشفت الاتحادية الجزائرية للتايكواندو. بأنه وتبعا: “لمراسلة وزارة الشباب والرياضة رقم 623 بتاريخ 07 فيفري 2024، وبناءً على تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، فإنه تم منع استخدام دواء ترامادول”.

كما أوضحت الاتحادية في بيان نشرته أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن كل رياضي يستخدم هذا النوع من الدواء سيكون معرضا للعقوبة.