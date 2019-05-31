منع رجال أعمال ومقاولين كبار بالوادي من السفر خارج البلاد

منع ثلاثة رجال أعمال ومقاولين كبار بولاية الوادي من السفر، خلال محاولتهم العبور سواء عبر المطارات أو البوابة الحدودية ،

ومن بينهم مقاول له عدة نشاطات في الإستثمارات والبناء أغلبها في منشآت وثكنات عسكرية بتواطؤ قائد الناحية العسكرية الرابعة السابق

أين منع عندما كان بصدد الذهاب إلى أداء مناسك العمرة عبر مطار ورقلة،ليتم إخطاره بأنه ممنوع من السفر خارج الوطن،

كونه ورد إسمه ضمن تحقيقات متعلقة بالإستفادة من إستثمارات بولاية الوادي، كما منعت مصالح شرطة الحدود بالطالب العربي رجل أعمال

ينحدر من ولاية الوادي إستفاد هو الآخر من إستثمارات وقروض بنكية وعقار بطرق ملتوية بتواطؤ ولاة ووزراء سابقين،

كان يحاول الخروج والتوجه نحو دولة تونس، ليتم منعه من الخروج وإخطاره أنه ضمن تحقيق مفتوح حول إستفادات غير مشروعة من إستثمارات في الوادي.