منع سير الدراجات النارية ليلاً بهذه الولاية

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران عن دخول أربعة قرارات ولائية جديدة حيز التنفيذ، تتعلق بتنظيم حركة التنقل وبعض الأنشطة عبر إقليم الولاية. وذلك ابتداءً من تاريخ صدورها في 22 جوان 2026.

وأوضحت شرطة وهران، في بيان لها، أن القرار الولائي رقم 3310 يقضي بمنع سير الدراجات النارية خلال الفترة الليلية، ابتداءً من الساعة العاشرة ليلاً (22:00) إلى غاية الساعة السابعة صباحاً (07:00)، عبر كافة طرق ولاية وهران.

ويترتب على مخالفة هذا القرار وضع الدراجة في المحشر لمدة 15 يوماً، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

كما تضمن القرار الولائي رقم 3311 منع نقل الكوابل النحاسية وبقايا النحاس على مستوى إقليم ولاية وهران، إذ يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار للعقوبات المقررة قانوناً.

وفي السياق ذاته، نصّ القرار الولائي رقم 3312 على منع تنقل القوارب المستعملة للنزهة براً خلال الفترة الليلية، من الساعة الثامنة مساءً (20:00) إلى غاية الساعة السادسة صباحاً (06:00)، مع وضع القوارب المخالفة في المحشر لمدة 30 يوماً، إلى جانب العقوبات القانونية المعمول بها.

أما القرار الولائي رقم 3313، فيقضي بمنع جميع أشكال النشاطات والتظاهرات في البحر وعلى شاطئ جزيرة “بالوما” الواقعة ببلدية بوسفر، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية والإدارية اللازمة لتنفيذه، فضلاً عن تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.

وأكدت شرطة وهران أن هذه القرارات سارية المفعول منذ تاريخ صدورها، داعيةً مستعملي الطريق وجميع المواطنين إلى الالتزام بمضمونها تفادياً للتعرض للإجراءات القانونية المنصوص عليها.