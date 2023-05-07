منع سير الدراجات النارية ليلا بولاية غليزان

قرر والي ولاية غليزان عبد السلام لكحل عياط، منع سير الدراجات النارية عبر كامل اقليم الولاية بداية من 22.30 ليلا الى 06.00 صباحا من اليوم الموالي.

وحسب بيان مصالح الولاية، فستوضع الدراجات النارية المخالفة لهذا القرار المحشر لمدة 8 أيام.

وفي حالة المخالفة مجددا ستوضع لمدة 15 يوما، على ان تكون مصاريف الوضع في المحشر على عاتق مرتكب المخالفة.

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هذا وكانت قيادة الدرك الوطني قد اعلمت مواطني ومواطنات مدينة الجزائر العاصمة، في الأسابيع الماضية عن صدور قرارين ولائيين. عن منع سير الدراجات النارية والسيارات التي تسبب إزعاجا ابتداء من العاشرة ليلا.

ويتعلق القرار الاول منع سير الدراجات النارية التي يفوق حجم محركها 125 سم3 من الساعة 22:00 ليلا إلى 06:00 صباحا.

أما القرار الولائي الثاني يتضمن منع سير السيارات التي تسبب أصواتها العالية إزعاج للمارة والساكنة. والناتجة عن تعديلات مدخلة عليها.

وأشارت ملاحظة أن هذاين القرارين يتم تطبيقهما إبتداءا من ثالث يوم لعيد الفطر المبارك لسنة 2023.

وأعلمت قيادة الدرك الوطني أن كل مخالف توضع مركبته في المحشر لمدة 8 ايام وفي حالة العود لمدة 15 يوم. كما ان تكاليف المحشر على عاتق المخالف لكلا القرارين.