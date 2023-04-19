منع سير الدراجات النارية والسيارات التي تسبب إزعاجا بداية من العاشرة ليلا

أعلم قيادة الدرك الوطني مواطني ومواطنات مدينة الجزائر العاصمة عن صدور قرارين ولائيين. عن منع سير الدراجات النارية والسيارات التي تسبب إزعاجا ابتداء من العاشرة ليلا.

ويتعلق القرار الاول منع سير الدراجات النارية التي يفوق حجم محركها 125 سم3 من الساعة 22:00 ليلا إلى 06:00 صباحا.

أما القرار الولائي الثاني يتضمن منع سير السيارات التي تسبب أصواتها العالية إزعاج للمارة والساكنة. والناتجة عن تعديلات مدخلة عليها.

وأشارت ملاحظة أن هاذين القرارين يتم تطبيقهما إبتداءا من ثالث يوم لعيد الفطر المبارك لسنة 2023.

وأعلمت قيادة الدرك الوطني أن كل مخالف توضع مركبته في المحشر لمدة 8 ايام وفي حالة العود لمدة 15 يوم. كما ان تكاليف المحشر على عاتق المخالف لكلا القرارين.