منع سير الشاحنات لمدة 3 أيام.. باستثناء هذه !

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن منع سير العديد من الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى إقليم الولاية لمدة 3 أيام.

كما أشار بيان الولاية، إلى أن هذا النوع من المركبات ممنوع من السير أيام الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء. على أن تعود حركة السير العادية بداية من يوم الخميس 3 نوفمبر.

في حين، استثنى القرار، بعض المركبات، على غرار شاحنات التزود بالوقود، التموين بالمواد الغذائية. والأشغال التابعة للمؤسسات الولائية، والشاحنات التابعة مصالح البلديات، ومؤسسات “سيال” و”سونلغاز”.

كما أوضح البيان ذاته، أن القرار يهدف إلى السير الحسن لحركة المرور خلال فترة انعقاد القمة العربية بالجزائر. المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر.

ووقف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بمديرية الوثائق والسندات المؤمنة. على تقدم التحضيرات الخاصة بتأمين القمة العربية. سيما في شقها المتعلق باعتمادات المشاركين من مختلف الفئات.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة، فقد أثنى مراد على “جهود الكفاءات الجزائرية الشابة التي سهرت على تطوير نظام إلكتروني مدمج وعصري. وفق المعايير الدولية بمناسبة هذا الحدث العربي”.

كما أكد أيضا على ضرورة مواصلة العمل وفق أعلى مسؤوليات الصرامة واليقظة لضمان السير الأمثل لهذه التظاهرة.

وأبرزت الجزائر جاهزيتها لعقدها والعمل على إنجاح ملفات أخرى كالتنمية والتعاون والأمن والاقتصاد-يضيف المصدر. فضلا عن التأكيد على ضرورة ربط الأمن القومي العربي بإقامة دولة فلسطينية. وإعادة ربط هذا المسار بالسياسة العربية. خاصة أن الحدث فرصة لتوحيد المواقف وتقاسم وجهات النظر وتقريبها والاستثمار في نقاط التقاطع والقواسم المشتركة.

ويحسب للجزائر أنها ستحتضن أول قمة عربية “دون ورق”، حيث أنّ التاريخ سيسجل أن قمة الجزائر 2022 هي أول قمة لا ورقية للجامعة العربية. بمعنى أن القادة والوزراء والسفراء وعند بحث المواضيع على جدول الأعمال سيجدونها على شاشات الحواسيب بضغطة زر. ولن تكون هناك لا مستندات ولا أوراق أمامهم.