منع سير هذه المركبات ابتداء من يوم غد الأربعاء

أعلنت مديرية التنقلات، النقل والمرور لولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن منع سير مركبات نقل الرمل، والحصى، والخشب ومشتقاته، وجميع مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود ابتداء من غد الأربعاء 01 جويلية.

وجاء في بيان للمديرية “في إطار تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 01 المؤرخ في 10 جوان 2026. الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والمتعلق بتنظيم حركة سير مركبات نقل البضائع. خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 03 جويلية 2026. أعلنت مديرية التنقلات، النقل والمرور لولاية الجزائر كافة متعاملي النقل العمومي للبضائع عبر الطرق. ولاسيما ناقلي الرمل، والحصى. والخشب ومشتقاته، وجميع مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود بأنه يمنع سير هذه المركبات. خلال الفترة الممتدة من 01 جويلية 2026 على الساعة 00:00 إلى غاية يوم 03 جويلية 2026 الساعة 05:00”.

كما أكدت المديرية أنه على جميع المعنيين الالتزام الصارم بهذا الإجراء والتقيد بأحكام القرار الوزاري المذكور. تفاديا لأي مخالفة.

مشيرة أن هذا المنع لا يشمل المركبات المكلفة بتموين السكان بالمواد الأساسية. على غرار : الحليب، الدقيق اللحوم، الخضر والفواكه، وغيرها من المواد الغذائية الضرورية.

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