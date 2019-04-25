منع شقيق مالك مجمع “سوفاك” “خ.عولمي” من مغادرة الجزائر

منعت مصالح الأمن اليوم الخميس شقيق مالك مجمع “سوفاك” “خ.عولمي” من مغادرة الجزائر حيثصدر في حقه أمر بالمنع من المغادرة بحكم منصبه.

اين كان متوجها إلى مدينة نيس الفرنسية عبر الخطوط الجزائرية.

وحسب معلومات النهار فإن مالك مجمع سوفاك مراد عولمي في حالة فرار في فرنسا منذ 22 مارس عشية صدور الأمر بالمنع.

وأكد مصدر رسمي أن مصالح الدرك وجهت إستدعائين لمراد عولمي والذي رفض العودة إلى الجزائر لحد الساعة للرد على التهم الموجهة له.

كما أن الأمر بمنع مغادرة مراد عولمي صدر قبل اسابيع وتمكن عولمي من الفرار.

حيث ان مجمع “سوفاك” إنفرد بالصفقات العمومية لعلامة “فولكسفاغن”

وللإشارة فإن خيضر عولمي مساهم ومسير في مجمع “سوفاك” لتركيب “فولسفاغن”.

بينما مجمع “سوفاك” ملك للإخوة مراد وخيضر عولمي منذ سنة1998.