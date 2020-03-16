منع كل النشاطات الجماهيرية وغلق الحمامات المعدنية والحدائق بالبويرة

تعلم ولاية البويرة، كافة المواطنين والمواطنات، أنه تقرر إبتداء من اليوم الإثنين، منع كل النشاطات ذات الطابع الجماهيري والمستقطبة للمواطنين.

ويأتي ذلك، في سياق التدابير العامة المتخذة من طرف الحكومة، في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والإحترازية الرامية إلى الحد من درجة إنتشار فيروس كورونا، حسب بيان للولاية.

وعليه تم غلق كل من الأماكن المخصصة لإقامة الأعراس والولائم، وفضاءات الترفيه والتسلية والحمامات، وكذا الحمامات المعدنية بما فيها الحدائق العمومية.

بالإضافة إلى غلق قاعات الحفلات، وكل النشاطات المتعلقة بالتظاهرات والعروض الثقافية والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمسارح.

كما منعت الولاية، كل نشاطات دور الحضانة وروضات الأطفال، وأغلقت الأقسام الموجهة لإلقاء الدروس التدعيمية لفائدة التلاميذ العمومية والخاصة، إبتداء من اليوم.

وطلب بيان الولاية من الجميع، تفهم مغزى هذه التدابير التي تصب مباشرة في إطار الإجراءات الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة المواطن بالدرجة الأولى.

واختتم البيان بالتحذير من هذا الوباء المستجد وجاء فيه: “كونو حذرين وجديين.. فيروس كورونا ليس أمراً هيناً”.