منع لاعب أمريكي من اللعب لأنه “حامل” !

أحدث لاعب كرة السلة الأمريكي “دونيل ديجي كوبر” مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت التحاليل الطبية أنه حامل.

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية فإن اللاعب دونيل ديجي كوبر تم منعه من اللعب في أوروبا بموجب قرار دولي بعد التحاليل الطبية المثيرة.

فخلال إستعداده للإلتحاق بفريق بوسني لكرة السلة إضطر كوبر لإجراء تحاليل طبية، فقام بتقديم عينة من البول وفق ما تنص عليه القوانين.

وعقب إخضاع عينة البول للإختبار، تبين أنها تضم هرمونات يجري إفرازها لدى المرأة الحامل في العادة ، ولدى البحث في الأمر تبين أن العينة التي جرى تقديمها تعود لصديقة اللاعب التي يبدو أنها لم تكن على دراية بأمر الحمل.