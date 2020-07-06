منع لمس الكعبة وتقبيل الحجر الأسود.. السعودية تضع ضوابط صارمة للحج

كشفت السلطات السعودية عن ضوابط جديدة منظمة لموسم الحج الإستثنائي هذه السنة بسبب جائحة كورونا.

أفاد بيان صادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها السعودي، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية، أنه تقرر حظر لمس الكعبة خلال الحج هذا العام.

بالإضافة إلى فرض مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر خلال أداء المناسك، بما في ذلك صلاة الجماعة ومنطقة الطواف حول الكعبة.

وأضاف ذات المركز السعودي أنه تم منع دخول الحجاج إلى مشاعر منى ومزدلفة وعرفات دون تصريح، بداية من نهايات شهر ذي القعدة إلى يوم 12 ذي الحجة‍.

كما أشار المركز أنه سيتم السماح للحالات المشتبه بإصابتها بكورونا بإكمال الحج ضمن مجموعة خاصة ذات مسار مناسب لحالتهم.

ومن أبرز ما تضمنته الضوابط بالنسبة لوجود الحجاج بالحرم المكي، فإنه تقرر منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله.

ووفق ذات البيان سيتم وضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز، كما سيكون لزاما على الحجاج والمنظمين وضع كمامات.

كما منعت الضوابط زيادة عدد الركاب داخل كل حافلة، طوال الانتقالات بين المشاعر المقدسة، على 50 بالمائة من إجمالي طاقتها الاستيعابية للحافلة.

في حين تقرر السماح لصلاة الجماعة شريطة ارتداء كمامة قماشية، والحفاظ على مسافة للتباعد بين المصلين.