منع محمد رمضان من الغناء وإحالته إلى التحقيق

أعلن نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، عن حظر منح تصريح بالغناء للفنان محمد رمضان داخل مصر.

كما أخطر شاكر، نقابة المهن التمثيلية، بضرورة استدعاء رمضان للتحقيق واخطار نقابة المهن الموسيقية بالنتيجة قبل منحه تصاريح جديدة للغناء.

ويأتي هذا، بعد أيام قليلة من تصريح الفنان هاني شاكر بصعوبة وقف حفلات محمد رمضان لأنه يملك “حصانة”.

وقال هاني شاكر خلال ندوة مساء أمس الثلاثاء، إن محمد رمضان سيتم تحويله للتحقيق من قبل نقابة الممثلين. وذلك بسبب خلع ملابسه على المسرح وعدم التزامه بما أقر عليه أمام نقابة المهن الموسيقية من مراعاة للآداب العامة.

موضحا أن نقابة الموسيقيين أخطرت نظيرتها نقابة الممثلين بأنها لن تمنح محمد رمضان تصاريح للغناء مرة أخرى إلا بعد التحقيق معه.

وحذر هاني شاكر، من أن الفن أصبح وسيلة للانتشار من خلال وسائل التوةاصل الإجتماعي، واليوتيوب، بصرف النظر عن قيمة ما يقدم.

مضيفا أنه قبل فترة كورونا النقابة وأعضاء المجلس كان شاغلهم تنظيم العمل ووضع قواعد بمنع الغناء بالفلاشة.

وتاعب الفنان، أن النقابة لم تمنع أحدا وإنما تطبق القانون، ولابد أن يقدم العضو موقفه من التجنيد وجميع الأوراق المطلوبة.

وكان محمد رمضان قد حصل على تصريح للغناء يسمى بتصريح اليوم الواحد، وذلك وفقا للوائح النقابات الفنية الثلاثة.

كما أن الفنان، ومع كل تصريح يتعهد بالالتزام بالقواعد العامة وعدم خلع ملابسه على المسرح، ولكن يبدو أنه لم يلتزم بذلك.

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