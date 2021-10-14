كشف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري اليوم عن إطلاق دراسة مخطط شامل لفك معضلة الازدحام المروري في العاصمة. واوضح كمال ناصري عن منع مركبات الوزن الثقيل من التنقل صباحا في المحاور الكبرى بالعاصمة للحد من الاختناقات المرورية.

وأضاف ذات الوزير انه سيتم دراسة مشكل حركة المرور على مستوى الجزائر العاصمة بصفة مستعجلة. بالإضافة إلى إعادة بعث 16 مشروعا بالعاصمة كان متوقفا لأسباب إدارية.

وعقد اليوم كل من وزير النقل عيسى بكاي وكذا وزير الاشغال العمومية كمال ناصري بالإضافة إلى والي الجزائر يوسف شرفة. إجتماع من أجل دراسة مخطط شامل لفك معضلة الازدحام المروري في العاصمة.