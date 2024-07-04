منع مرور مركبات الوزن الثقيل في هذه الطرق

أعلن مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني، اليوم الخميس، عن منع المرور وبصفة خاصة سواق المركبات الوزن الثقيل. التي تفوق حمولتها الإجمالية المقيدة (P T A C) 5.5 طن. وهذا طبقا للقرار الولائي رقم 1378 المؤرخ في 2024/06/25 عن والي ولاية بجاية.

وأوضح مركز “طريقي”، أن منع المرور سيكون خلال فترة موسم الإصطياف. وهذا على مستوى الطرق الوطنية رقم 09 و 24 و43. وكذا الشطر الخاص بالطريق الوطني رقم 26 (من تقريت بلدية سوق أوفلة إتجاه بجاية إلى غاية محور الدوران القصـر ).

وستمتد فترة منع المركبات من المرور، من 1 جويلية إلى غاية 30 أوت من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة العاشرة (22:00) ليلا.