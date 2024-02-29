منع مواطني هذا البلد من دخول لاتفيا حتى مارس 2025

قررت لاتفيا إبقاء حظر دخول السياح الروس ساريًا حتى 4 مارس 2025.

وقال مجلس وزراء لاتفيا إن الروس سيستمرون في منعهم من دخول البلاد لأغراض السياحة والترفيه.

وتم فرض قيود الدخول على الروس في البداية في سبتمبر 2022. ومنذ ذلك الحين، ظلت لاتفيا ملتزمة بقواعد صارمة. وقررت الآن تمديد الإجراءات الحالية لمدة 12 شهرًا أخرى.

وفي توضيح السبب وراء تمديد هذا الإجراء، قال مجلس الوزراء إن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا. لا يزال يهدد الأمن الداخلي في لاتفيا حتى يومنا هذا.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تمديد حظر الدخول يهدف إلى ضمان سلامة الجميع داخل حدود البلاد.

في حين أن حظر دخول الروس الذين يدخلون لاتفيا لأغراض السياحة والترفيه. سيظل ساريًا حتى مارس 2025، فقد لاحظت السلطات أن بعض مواطني روسيا معفون من هذا الإجراء.

وكما أوضح مجلس وزراء لاتفيا، فإن الروس الذين يحملون تصريح إقامة صادر عن لاتفيا. وأي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية قادرون على عبور الحدود.

ويُسمح أيضًا للروس الذين يحملون تأشيرة شنغن طويلة الأجل وأفراد عائلات مواطني لاتفيا والاتحاد الأوروبي. الذين يحملون تأشيرة قصيرة الأجل بدخول البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينطبق حظر الدخول أيضًا على المواطنين الروس الذين يدخلون لاتفيا لأسباب إنسانية. وعلى موظفي خدمات الشحن ونقل الركاب، من بين آخرين.