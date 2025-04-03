منع نقل هذا الصنف من الماشية والأبقار إلى الولايات الشمالية

أعلنت مصالح ولاية ورقلة عن منع دخول الأغنام من صنف السيداون والأبقار من صنف الدرباني. والجاموس الإفريقي إلى تراب ولاية ورقلة. ويمنع نقلها إلى الولايات الشمالية.

وفي تعليمة لمصالح الولاية وباقتراح من مدير الفلاحة لولاية ورقلة، فسيتم مراقبة شبكة الطرق وأسواق الماشية، وفي حالة ضبط الحيوانات من السلالات المذكورة أعلاه تعرض على المفتش البيطري لأخذ عينات من الدم والفحص البيطري ثم توجه للذبح والإتلاف.

وكلّف والي ولاية ورقلة، الأمين العام للولاية، مدير التقنيين والشؤون العامة مدير المصالح الفلاحية مدير التجارة وترقية الصادرات، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني رئيس الأمن الولائي، رؤساء الدوائر رؤساء المجالس الشعبية للبلديات. كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في مصاف العقود الإدارية للولاية.

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