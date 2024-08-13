منع هيفاء وهبي من التمثيل والغناء

طالب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية. بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية، تفعيل دور اتحاد النقابات. بضرورة التعاون المفروض قانونيًا وأدبيًا وإداريًا.

وقد أخلت الفنانة هيفاء وهبي ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد. ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا.

وجاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات. بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 7|19 رغم حصولها علي المبلغ المتفق عليه. مما تسبب في أضرار مالية كبيره لمنظم الحفل.

وبعد فحص الشكوى تبين صحة كل ما جاء علي لسان الشاكي. لتتلاقى إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشئون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية.

وقررا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي. لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.

وبسؤال الفنان مصطفى كامل عن تحديد موعد التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي. صرح بأن الشؤون القانونية هي المنوط بها تحديد موعد حضور الفنانة. والشاكي ثم إبلاغه بهذا الموعد وعلى أقصى تقدير خلال الأسبوع مقبل.