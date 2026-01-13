منع وطرد وفد حقوقي إسباني من دخول العيون المحتلة يثير استنكار لجنة تقرير مصير الصحراء الغربية

استنكرت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية إقدام نظام المخزن، اليوم الثلاثاء، على منع وطرد وفد حقوقي وقانوني إسباني رفيع المستوى من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة. في خطوة تعكس استمرار سياسة الإغلاق الممنهج والتعتيم المفروض على الإقليم.

وأوضحت اللجنة أن الوفد المطرود يضمُّ شخصياتٍ سياسية وحقوقية معروفة من جزر الكناري وإسبانيا.

وكان يعتزم القيام بزيارة ميدانية إلى مدينة العيون المحتلة، بهدف توثيق أوضاع حقوق الإنسان، وكسر الحصار الإعلامي، والاطلاع المباشر على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين.