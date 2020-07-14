منع 14 ناديا من المحترف الأول والثاني من دخول الميركاتو

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له أمس الإثنين، عن حجم الديون التي تعاني منها أندية المحترف الأول والثاني اتجاه اللاعبين والمدربين.

وقاربت ديون أندية القسم الأول والثاني 61 مليار سنتيم حسب التقرير الذي أعدته الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، والذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأكد تقرير الفاف، أن 23 فريقا محترفا من أصل 32 يعانون من ديون حتى تاريخ 25 جوان الماضي، حيث بلغت ديون 7 أندية من القسم الوطني الأول 22.3 مليار سنتيم.

فيما قدرت ديون أندية الرابطة الثانية بـ 34 مليار سنتيم. وبسبب هذه الديون، تقرر منع ثلاثة أندية من الرابطة الأولى، و11 ناديا من الرابطة الثانية، من إجراء تعاقدات جديدة.

كما كشف تقرير لجنة تسوية النزاعات، أن هناك 10 أندية كانت تلعب في الرابطة الثانية، وسقطت إلى القسم الوطني الثاني هواة، وصلت ديونها ما يقارب 23 مليار سنتيم. وبلغت الديون المستحقة للمدربين 4.8 مليار سنتيم، تتحمل أندية الدرجة الثانية لوحدها ما قيمة 4.2 مليار سنيتم.