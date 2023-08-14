منع عرض فيلم “باربي” في الجزائر.. لهذه الأسباب

قررت وزارة الثقافة والفنون سحب ترخيص عرض عرض فيلم “باربي” المثير للجدل من قاعات السينما الجزائرية.

وجاءهذا القرار عقب الجدل الواسع الذي أحدثه منح ترخيص عرض هذا الفيلم وذلك لترويجه للمثلية والتحول الجنسي وهذامنافيا للدين الإسلامي وقيم المجتمع الجزائري.

وتم سحب ترخيص عرض فيلم “باربي” الممنوح لشركة “أم دي سيني” للتوزيع. بالإضافة إلى أن الشركة الموزعة حذفت الفيلم من برنامج عرضها الأسبوعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

كما ان قاعة السينما كوسموس برياض الفتح سحبت الفيلم من برنامجها وأكدت ذلك عبر حسابها على الفيسبوك

الأمر ذاته قامت به الصفحة الرسمية لقاعة السينما “كوسموس” بالرياض الفتح حيث أشارت إلى أن برنامج العرض الجديد يخلو من الفيلم الأمريكي.